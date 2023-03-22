الخارجية الصينية: بكين ليست طرفاً بالأزمة الأوكرانية وعلى واشنطن إعادة النظر في دورها بذلك

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الصين ليست طرفاً في الأزمة الأوكرانية وأنه على الولايات المتحدة إعادة النظر في دورها بذلك.

ورداً على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية لا يمكن وصفه بأنه عادل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين في تصريح صحفي وفق موقع روسيا اليوم : إن “الولايات المتحدة تعتبر أن موقف الصين غير عادل ولكن هل من العدل أن تزود ساحة المعركة بالأسلحة باستمرار وهل من العدل المساهمة في التصعيد المستمر للصراع والسماح للآثار الجانبية لهذا الصراع بالانتشار إلى العالم؟”، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف: “نود إبلاغ الجميع أن الصين ليست من المحرضين على الأزمة الأوكرانية”، كما أنها ليست طرفاً فيها.

وكانت الخارجية الصينية أكدت أمس أنه على الولايات المتحدة التوقف عن صب الزيت على النار، ووقف إلقاء المحاضرات وإكراه وترهيب الدول الأخرى، وأن تلعب دوراً بناء في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بدلاً من القيام بالعكس.

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