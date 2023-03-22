التعليم العالي تمدد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني (طب بشري مقبولين سابقاً) حتى يوم غد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تمديد قبول طلبات الاشتراك بالامتحان الوطني (طب بشري مقبولين سابقاً) بدءاً من اليوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين للامتحان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأوراق المطلوبة للتعادل وفق النماذج المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أنه على الطلاب المتقدمين مراجعة الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد لاحقاً لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية وللاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله متابعة الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق لأي طالب من حملة الشهادات غير السورية التقدم للامتحان الوطني، ما لم يتقدم بطلبه وفق الإعلانات التي تصدر عن الوزارة ويتم ترشيحه للامتحان من قبل الوزارة، ولا يعتبر تسديد رسم الامتحان على حساب الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد والتسجيل إلكترونياً كافياً للتقدم للامتحان ما لم يتم تقديم الطلب أصولاً في الوزارة.

وبينت الوزارة أنه على جميع المتقدمين الذين سيتقدمون بطلباتهم أن يبادروا بتسديد رسم الامتحان الوطني وتسجيل طلبهم إلكترونياً، وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد بعد تقديم طلب الاشتراك للامتحان في الوزارة.

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