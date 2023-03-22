للموسم الثالث على التوالي إطلاق حملة (خبز وملح) بحمص بمناسبة شهر رمضان المبارك

حمص-سانا

أطلقت الفعاليات الصناعية والتجارية وعدد من أهالي المجتمع المحلي في حمص بالتعاون مع المحافظة والجمعيات الخيرية حملة “خبز وملح” للموسم الثالث على التوالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة الصناعية والتجارية المشرفة على المبادرة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن حملة “خبز وملح” تتضمن توزيع سلات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن السلة الغذائية للموسم الرمضاني الحالي والتي تقدر قيمتها بـ100 ألف ليرة سورية تضم عدداً من المواد التموينية مثل السكر والرز والتمر والطحين والبرغل والحلاوة والمعكرونة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمتبرع كتابة معلوماته على السلة الغذائية وفقاً لرغبته، كما يمكنه أن يسلم السلات بنفسه ويقوم بتوزيعها حسب رغبته وفق بيانات العائلات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إمكانية تحديد الجمعية أو المؤسسة الخيرية التي يرغب المتبرع بتقديم السلات إليها.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency