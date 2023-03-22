الهلال يبحث مع خرازي سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين سورية وإيران

دمشق-سانا

بحث الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية وزير الخارجية الإيرانية السابق الدكتور كمال خرازي والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد المهندس الهلال عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الزيارات البينية والتنسيق المشترك والعمل البناء والإيجابي الذي يصب في مصلحة البلدين.

وأوضح الهلال أن العلاقات بين البلدين متينة ومؤسس لها بعناية من قبل قادة البلدين، لافتاً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تعمدت بدماء الشهداء من البلدين، الذين ارتقوا في الدفاع عن البلاد ضد الهجمة الإرهابية الغاشمة.

بدوره الدكتور خرازي أشار إلى وجود مخطط لترويج نمط الحياة الغربية في المجتمع ضمن حرب إعلامية نفسية، مشدداً على ضرورة إيجاد نوع من الحوار في هذا المجال للاستفادة من تجارب البلدين.

كما بحث الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي يجب الاعتناء بها وايلاؤها المزيد من الأهمية في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وضم الوفد الإيراني سفير إيران بدمشق مهدي سبحاني وأمين سر مجلس العلاقات الخارجية عباس عراقجي ورئيس مكتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية سيف الله طاهري ونائب مدير إدارة غرب آسيا جلال كلانتري.

رحاب علي

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