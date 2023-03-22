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الهلال الأحمر يقدم مساعدات غذائية وألبسة لقاطني المراكز المؤقتة في الحسكة

2023-03-22

الحسكة-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة مساعدات غذائية وألبسة للأهالي القاطنين في 62  مركز إقامة مؤقتة في المدينة.

وبين رئيس فرع المنظمة علي منصور في تصريح لمراسل سانا أنه بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العائلات التي تعيش في مراكز الإقامة المؤقتة يواصل متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري تقديم مساعدات غذائية شهرية لنحو 2000 عائلة من الوافدين من مناطق الريف الشمالي ورأس العين، والذين يقيمون في 62 مركزاً ضمن مدينة الحسكة وريفها.

ولفت منصور إلى أن المتطوعين قاموا كذلك بتقديم الدعم لهذه الأسر خلال فصل الشتاء، من خلال توزيع ألبسة أطفال شملت 4365 طفلاً من عمر 6 سنوات حتى 16 سنة، وألبسة نسائية استفادت منها 3832 سيدة، إضافة لتقديم حفاضات للأطفال والعجزة، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.

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