زراعة الحسكة: تحسن كبير في واقع نمو مختلف المحاصيل

الحسكة-سانا

انعكس الهطول المطري الغزير الذي شمل مختلف مناطق محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية إيجاباً على واقع نمو كل المحاصيل الزراعية، وفي مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الأمطار التي هطلت وبغزارة جيدة على فترات مختلفة وشملت كل مناطق المحافظة ساهمت بتحسن كبير في واقع نمو مختلف المحاصيل الزراعية، بعد انقطاع هطول مطري دام لما يقارب الشهر عانت فيه المساحات البعلية من العطش، ولا سيما أن الانقطاع المطري رافقه ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفت بلال إلى أن نمو محصولي القمح والشعير شهد تحسنا كبيرا، ولا سيما المساحات البعلية المزروعة في شمال وجنوب المحافظة، حيث يمر النبات حالياً في طور الإشطاء والاستطالة، مؤكدا أنه في حال استمرار الهطول المطري خلال شهر نيسان القادم فإن المحافظة على موعد مع موسم مبشر في هذين المحصولين الاستراتيجيين، لافتاً إلى أهمية الأمطار كذلك بالنسبة للمساحات المزروعة بالمحصولين رياً ودورها في مساعدتها على النمو والتخفيف من تكاليف الري والسقاية على الفلاحين.

أما بالنسبة لباقي المحاصيل فقد بين بلال أهمية الأمطار بالنسبة للمحاصيل العطرية والبقوليات والتي بدأت حديثاً بالنمو على سطح الأرض، إضافة إلى أهميتها في نمو المراعي في مختلف مناطق المحافظة والمساحات الخضراء والحشائش البرية التي ستساهم كذلك في تحسن واقع تربية الثروة الحيوانية، وتوفر للمربين مصدر علف طبيعياً مجانياً يخفف عنهم أعباء شراء العلف الجاهز.

نزار حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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