أرباحه تجاوزت 33 مليار ليرة في خمس سنوات… العقاري: خطط التطوير والتحديث مستمرة

دمشق-سانا

أصدر المصرف العقاري تقريراً حول أدائه ومؤشراته ونتائج أعماله خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ مجموع الأرباح التراكمية الصافية عن هذه السنوات 33.279 مليار ليرة سورية، بينما بلغ إجمالي أرباحه عن الربع الأول من العام الجاري 2 مليار و974 مليون ليرة.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير عام المصرف الدكتور مدين علي أن أرباح المصرف تأتي نتيجة إجراءاته المنفذة في تحصيل الديون من القروض المتعثرة وإغلاق نسبة مرتفعة جداً منها، عن طريق السداد الكامل واستمرار عمليات الجدولة حسب القوانين والالتزام بسداد الأقساط للقروض الممنوحة وشبه الانعدام لأي حالات تعثر جديدة وتوظيف الأموال بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة وطرح منتجات جديدة وتسييل بعض العقارات المحالة للمصرف والتخفيف من نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة الفساد والهدر.

وارتفعت قيمة المبالغ المقرضة وفقا للتقرير من نحو مليارين ونصف المليار ليرة عام 2018 إلى أكثر من 36 مليار ليرة العام الماضي، ما أسهم في زيادة حجم الأموال الخاصة، ورفع القدرة الإقراضية بمقدار 25.3 مرة للمقترض الواحد، فيما تم تشكيل مؤن للديون غير المنتجة بقيمة 27 مليار حتى نهاية العام الماضي.

وحسب التقرير شهد المصرف تطورا كبيرا في حجم كتلة الحوافز الموزعة على العاملين بالمصرف العام الماضي، بعد زيادة الأرباح ورفع نسبة الحوافز إلى 10 بالمئة من الأرباح لتحفيز العاملين ورفع مستوى الكفاءة والأداء، حيث تراوحت قيمتها السنوية بين 650 ألف ليرة ومليون و100 ألف ليرة للموظف الواحد.

وتطورت كتلة الودائع لدى المصرف بصورة ملحوظة السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من نحو 378 مليار ليرة عام 2018 إلى نحو 691 مليار ليرة عام 2021 وإلى حوالي 621 مليار ليرة العام الماضي بمعدل نمو 64.2 بالمئة.

وحسب التقرير ينفذ المصرف حالياً عقداً لتطوير وتحديث النظام المصرفي ومحولة الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع شركة صينية لتدريب الكوادر على النظام الجديد، وتم الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وإطلاق خدمات دفع فواتير الكهرباء والمياه والنقل والمخالفات المرورية والهاتف وبوابة الخدمات الإلكترونية والجامعة الافتراضية السورية، ويجري استكمال الربط لتشمل خدمات التسوق الإلكتروني.

كما تم مؤخرا وفق التقرير الربط بين المصرف وشركة الدفع الإلكتروني بيترامونيتكس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع التابعة لـ 11 مصرفاً خاصاً كشبكة واحدة، وأصبح بإمكان المواطنين أصحاب البطاقات الصادرة من العقاري أو أي من هذه المصارف الخاصة قبض رواتبهم من جميع صرافاتها مجتمعة.

ويوضح التقرير أن العمل جار من قبل المصرف وبالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لتوفير خدمة تسديد ضرائب المكلفين عبر استكمال نشر 222 نقطة بيع أخرى، إضافة إلى استكمال نشر 189 نقطة بيع إضافية لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم عن طريق أقرب مركز بريد وفروع التسليف الشعبي، ما يحد من الازدحام أمام صرافات العقاري.

وقام المصرف العقاري بتسهيل عملية فتح الحسابات، حيث أصبح العدد الإجمالي للحسابات المفتوحة لدى المصرف 1.2 مليون حساب، ما يسهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في سورية، بينما تجاوز عدد حسابات البيوع العقارية لدى فروع المصرف 92 ألف حساب مصرفي حتى تاريخ 20 -3- 2023.

وفي إطار التوسع الأفقي للمصرف بين التقرير أنه تم إنشاء 10 مكاتب جديدة تابعة له في سلحب وسلمية بريف حماة وصحنايا وجرمانا بريف دمشق والقرداحة بريف اللاذقية وكلية الآداب بدمشق، ويجري حالياً فتح مكاتب في المدينة الجامعية بدمشق والشيخ بدر بطرطوس وجديدة عرطوز بريف دمشق، إضافة إلى مكتب في هيئة الضرائب والرسوم.

وسيم العدوي

نشرة سانا الاقتصادية

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