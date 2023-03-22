موسكو تحذر واشنطن: سيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة من اختبار صبر بلاده، مؤكداً أنه “سيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تصريح تعليقاً على دعوة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية: “إن أعضاء الكونغرس لا يدركون الخطر من توريد الذخائر العنقودية إلى كييف، وللتداعيات على أمن كتلة شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة”.

ولفت ريابكوف إلى أن توريد واشنطن مختلف أنواع الأسلحة إلى كييف يجعلها طرفاً مشاركاً بشكل مباشر، وقال: “تؤكد الولايات المتحدة من جديد وضعها كطرف مشارك بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى.. روسيا تحث الولايات المتحدة على عدم الاستمرار في طريق التصعيد”.

وحول إعلان الولايات المتحدة عزمها مواصلة تحليق المسيرات فوق البحر الأسود، قال ريابكوف: “إن هذا الأمر سيصطدم بالإجراءات المضادة الروسية، ولا يمكن لأي رحلات جوية أن تهز عزم موسكو على ضمان أمن البلاد بكل الوسائل المتاحة”، محذرا واشنطن من “محاولة اللعب على أعصابنا واختبار صبرنا”.

وشدد ريابكوف على أنه سيتم ضمان أمن الاتحاد الروسي بنسبة 100 بالمئة بكل الوسائل المتاحة، ولا يمكن لطائرات أمريكية بدون طيار استطلاعية أو هجومية أو استراتيجية أيا كان نوعها أن تهز عزم روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن الطائرة اتجهت نحو الحدود الروسية وعلى إثر ذلك أقلعت مقاتلتان من نوع سو 27 لتحديد هوية الطائرة التي قامت بمناورة حادة فقدت على إثرها السيطرة والتحكم في الارتفاع، ما أدى إلى اصطدامها بسطح البحر.

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