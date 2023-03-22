القوات العراقية تقبض على 21 إرهابياً

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القبض على 21 إرهابياً خلال عمليات نفذتها في عدد من المحافظات.

ونقل موقع السومرية نيوز عن جهاز الأمن الوطني العراقي قوله في بيان: إن “جهوداً استخبارية وميدانية مكثفة أفضت إلى إلقاء القبض على 11 إرهابياً صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4) إرهاب”، مشيراً إلى أن عمليات القبض جرت في محافظات كركوك ونينوى والأنبار بعد نصب كمائن محكمة لهم.

من جانبها أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على عشرة إرهابيين من الخلايا النائمة عملوا ضمن ما يسمى “كتيبة الانتحاريين” في تنظيم “داعش” بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أن الارهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة (4) إرهاب، لافتة إلى أنه تسليمهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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