تعزيز إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في البرامج الإنسانية… في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الإنسانية للعام الحالي أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، بالتعاون مع فريق قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية ورشة عمل حول ذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وتتركز محاور الورشة التي يشارك فيها عدد من المنظمات والجمعيات الفاعلة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، حول التعريف بعمل قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية في مجال الإدماج والخبرة الدولية ودور منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال والعوائق التي تحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى الخدمات والتحديات اللوجستية والتشغيلية أمام مقدمي الخدمة لهم ورفع الوعي بمفهوم الإعاقة.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بين في تصريح للصحفيين أن الورشة تهدف لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الإنسانية، ومن المقرر إقامة عدة ورشات أخرى للخروج بمجموعة من المشاريع تتضمن برامج تتعلق بإدماج الأشخاص من هذه الشريحة، ليكونوا فاعلين ومنتجين بشكل أكبر.

وأشار الأحمد إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تشريع جديد يضمن مظلة حماية كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل من حيث التعليم المدمج، وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم، موضحاً أنه يجري تقديم التسهيلات الهادفة لدمجهم، من خلال تمكينهم في سوق العمل عبر دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من الجمعيات، إضافة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتمكين المهني لهم.

معاون ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين ديفيد ولن، لفت إلى أن الورشة مهمة في مناقشة الحلول وتعزيز التعاون لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب سورية، موضحاً أنه من الضروري تطوير استراتيجية ترتكز على العمل المشترك بين جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال للوصول إلى بيئة ملائمة لهؤلاء.

وأوضح الخبير بشؤون الإعاقة وإعادة التأهيل في منظمة الصحة العالمية الدكتور أسعد السعد أنه من الضروري العمل بشكل كبير على تطوير خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة بعد الاستجابة الإنسانية لكارثة الزلزال الذي تعرضت له سورية والذي نتج عنه عدد من الإعاقات الجسدية لبعض الأشخاص.

مهند سليمان

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