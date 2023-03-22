الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب لقرار سعر الفائدة الأمريكي

لندن-سانا

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم مع إحجام بعض المستثمرين عن التداول في انتظار قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة واتضاح الصورة بخصوص مستقبل السياسة النقدية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1940.11 دولاراً للأوقية، بعد أن هبط 2 بالمئة أمس.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.10 دولاراً.

وقفز الذهب في الآونة الماضية بنحو 10 بالمئة أو حوالي 180 دولاراً مسجلاً أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وأزمة في بنك كريدي سويس.

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