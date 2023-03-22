مقتل أربعة جنود في اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل أربعة جنود بينهم ضابط باشتباكات مسلحة مع إرهابيين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قوله في بيان: “إن تبادلاً لإطلاق النار بين القوات الباكستانية وإرهابيين في المنطقة القبلية الشمالية الغربية بجنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة سبعة جنود بجروح”.

وأضاف البيان: إن اشتباكاً مسلحاً آخر وقع في منطقة خوتي بمديرية ديرا إسماعيل خان بالإقليم خلال هجوم نفذه ارهابيون على نقطة تفتيش بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة إرهابيين إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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