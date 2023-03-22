مصرع 13 شخصاً جراء زلزال قوي ضرب أفغانستان وباكستان

كابول-إسلام أباد-سانا

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب اكثر من 90 آخرين جراء زلزال قوي ضرب أفغانستان وباكستان الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أفغان وباكستانيين قولهم: إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال أفغانستان على عمق 194 كيلومتراً وكان مركزه في سلسلة جبال هندو كوش قرب اقليم بدخشان الأفغاني النائي، مشيرين إلى أن ملايين الأشخاص في دول مجاورة بما فيها باكستان والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وغيرها شعروا بالزلزال على مساحة تزيد على ألف كيلومتر.

وأسفر الزلزال عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل في أفغانستان وإصابة 50 آخرين، إضافة إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين في شمال غرب باكستان، كما تعرضت منازل ومبان للأضرار في البلدين .

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