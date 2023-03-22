موسكو: إمداد بريطانيا لنظام كييف بقذائف اليورانيوم خطوة استفزازية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطط بريطانيا لتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب تمثل “خطوة استفزازية” وتدفع الصراع إلى مرحلة جديدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: إنه “تصرف متهور بشكل مطلق ويظهر عدم المسؤولية، ويهدف إلى نقل ودفع الوضع في أوكرانيا إلى جولة جديدة من الصراع والمواجهة، ما يشهد على نية الغرب تدمير أوكرانيا في أتون هذا الصراع”.

وشددت زاخاروفا على أن هذه التصرفات “ناجمة عن إفلات الثنائي الأنجلو ساكسوني المتمثل بلندن وواشنطن من المحاسبة فيما يخص الشؤون الدولية”.

وكانت نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي أعلنت أمس أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، سيتم تزويدها بالذخيرة بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

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