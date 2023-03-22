توزيع مستلزمات أطفال لمتضرري الزلزال في مركزي إيواء بحماة

حماة-سانا

دعماً للعائلات المتضررة من الزلزال في محافظة حماة وزعت شركة فلورا لصناعة المنتجات الصحية مستلزمات أطفال للأسر الموجودة في مركزي إيواء الصم والبكم وعمر يحيى الفرجي بمدينة حماة.

وبين وكيل الشركة في حماة مأمون الحاج مصطفى في تصريح لمراسل سانا أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة بفعل الزلزال، ولتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني، موضحاً أن فريقاً من الشركة نظم أيضاً نشاطات وألعاباً ترفيهية ورياضية بهدف الدعم النفسي للأهالي ولا سيما الأطفال.

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