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دونيتسك: إصابة خمسة مدنيين بقصف أوكراني

2023-03-22

موسكو-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية إصابة خمسة مدنيين بجروح جراء قصف قوات نظام كييف للمناطق السكنية في الجمهورية.

ونقلت سبوتنيك عن بيان للمكتب التمثيلي قوله: إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 161 قذيفة مختلفة العيارات، مشيراً إلى أن قصف هذه القوات استهدف المناطق السكنية في غولموفسكي وغورلوفكا وبانتيليمونوفكا ومدينة دونيتسك و ميكيفكا وأليكساندروفكا.

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