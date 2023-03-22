روس كوسموس: روسيا والصين تتفاعلان على نطاق واسع في الفضاء

موسكو-سانا

أعلن يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أن روسيا والصين تتعاونان على نطاق واسع في قطاع الفضاء، ولا سيما في المحطة القمرية العلمية الدولية.

وقال بوريسوف لقناة زفيزدا الروسية: “لدينا نطاق واسع من التفاعل مع بكين وهذا مشروع مشترك في المحطة القمرية العلمية الدولية وأعتقد أن لدينا شيئا نعمل عليه في هذا الاتجاه ونثري برامجنا المشتركة” مشيرا إلى أنه بعد البرنامج القمري سيكون الجانبان بالتأكيد مهتمين باستكشاف

كوكب المريخ.

وأضاف بوريسوف ربما تكون روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها أكبر خبرة في مجال الإقامة طويلة الأمد لرواد الفضاء في الفضاء وأعتقد أن كل هذه الكفاءات ستكون مفيدة ليس فقط للقمر ولكن أيضا لبرنامج المريخ المستقبلي.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي وقعت روس كوسموس اتفاقية بين حكومتي روسيا والصين بشأن التعاون على إنشاء محطة القمر العلمية الدولية.

وحسب الخبراء فإن العلماء الروس والصينيين قد وضعوا 9 مسارات ذات أولوية للتعاون بينها طوبوغرافيا وجيولوجيا القمر وبنية القمر الداخلية والكيمياء ومدار القمر وكذلك إنشاء تلسكوبات قمرية وأجهزة لرصد الأرض والفضاء المكشوف والبحث عن جسيمات المادة المظلمة الخفيفة.

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