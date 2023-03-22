الرئيس بوتين: روسيا ستضطر للرد بالمثل على استخدام أسلحة ذات مكون نووي

موسكو-سانا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده ستضطر للرد بالمثل إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي في الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب قمتهما في موسكو: بالنسبة للوضع في أوكرانيا فنحن نفترض أن الكثير من البنود المذكورة في خطة السلام الصينية تتقارب مع الروسية ويمكن أن تكون أساسا لحل سلمي حين يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك، لكننا لا نلاحظ هذا النهج وهذا الاستعداد من جهتهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف بوتين: في الوقت الذي كنت أبحث فيه مع الرئيس شي إمكانية تحقيق خطة السلام الصينية.. علمنا أن بريطانيا أعلنت من خلال نائب وزير الدفاع أنها ستقوم بإمداد أوكرانيا ليس بالدبابات فقط بل بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ويبدو أن الغرب قرر حقا خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالكلمات فقط بل بالأفعال وفي حال تم ذلك فإن روسيا ستقوم بالرد بالمثل.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين تقفان بوجه الدول أو التكتلات الدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب مصالح الدول الأخرى، مبينا أن موسكو وبكين تعملان معا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب سلمي وعادل يرتكز على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى أساس القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

من جهته قال الرئيس الصيني: في الشهر الماضي نشرت الصين موقفها بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وأود أن أؤكد أنه فيما يتعلق بهذه التسوية فإننا نسترشد بشدة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ونلتزم بموقف موضوعي ومحايد وبفاعلية تعزيز المصالحة واستئناف المفاوضات وموقفنا مبني على جوهر القضية والحقيقة.. فنحن دائما مع السلام والحوار ونقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ.

وأشار الرئيس شي إلى أن الصين وروسيا بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي يسعيان مع المجتمع الدولي للدفاع وبشكل حازم عن القواعد والقوانين الدولية المبنية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والسعي لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وتطوير الإدارة العالمية والمساهمة أكبر ما يمكن في ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإنتاج المستمر لكافة الصناعات وتشكيل مجتمع ذي مصير موحد للبشرية جمعاء.

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