SCS-NET
الشريط الإخباري

وزير الخارجية الصيني: علاقات بكين وموسكو لا تمثل تهديداً لأحد

2023-03-21

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ اليوم أن العلاقات بين بكين وموسكو لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.

ونقلت روسيا اليوم عن تشين قوله في حديث لقناة (روسيا 1) في ختام المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في موسكو قوله: “ننظر إلى علاقاتنا الثنائية بمثابة القوة التي ستجلب السلام والاستقرار العالمي، وإن علاقاتنا لا تمثل تهديداً لأي دولة ثالثة ولا تهدد أحداً بالمجابهة”.

وشدد تشين على أن الشراكة بين بكين وموسكو مبنية على المصالح المشتركة ونحن كجيران نسترشد بالمصالح الأساسية لدولتينا، مؤكداً أن روسيا والصين تمثلان قوى الخير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

متحدثة صينية: بكين وموسكو ستواصلان تعزيز العلاقات الثنائية

بكين-سانا أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved