وزير الخارجية الصيني: علاقات بكين وموسكو لا تمثل تهديداً لأحد

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ اليوم أن العلاقات بين بكين وموسكو لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.

ونقلت روسيا اليوم عن تشين قوله في حديث لقناة (روسيا 1) في ختام المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في موسكو قوله: “ننظر إلى علاقاتنا الثنائية بمثابة القوة التي ستجلب السلام والاستقرار العالمي، وإن علاقاتنا لا تمثل تهديداً لأي دولة ثالثة ولا تهدد أحداً بالمجابهة”.

وشدد تشين على أن الشراكة بين بكين وموسكو مبنية على المصالح المشتركة ونحن كجيران نسترشد بالمصالح الأساسية لدولتينا، مؤكداً أن روسيا والصين تمثلان قوى الخير.

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