وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بالمسابقات السنوية الأدبية والفنية للأطفال والأدباء الأطفال لعام 2022

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين في المسابقات الأدبية والفنية للأطفال والأدباء الأطفال التي أطلقتها مديرية ثقافة الطفل لعام 2022 في مجالات القصة والشعر والمقالة والرسم والتصوير الضوئي والخط.

وفي المسابقات الفنية، بمجال الرسم عن الفئة العمرية الأولى حازت لمار عادل علي الجائزة الأولى، والجائزة الثانية لأيلول حسين العبد، والجائزة الثالثة لزين فادي ديب، وعن الفئة العمرية الثانية نالت أيوب سنان غانم الجائزة الأولى، وليمار أشرف شبابيبي الجائزة الثانية، أما بشار بشار ديب فحصد الجائزة الثالثة، وعن الفئة العمرية الثالثة حصدت ميرنا إبراهيم شكوجي الجائزة الأولى، ومحمد ليث المغربل الجائزة الثانية، ومحمود مالك انباشي الجائزة الثالثة.

وحصد الجائزة الأولى عن الفئة العمرية الأولى في مسابقة التصوير الضوئي عبد الكريم هايل سليمان، والجائزة الثانية جنات علي لوله، والجائزة الثالثة كانت من نصيب عبد الهادي محمود سالم، ونال الجوائز الثلاث الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الثانية: آية علي دعمش، وليان وائل رزوق وسليمان محمد طه.

وفي مجال الخط العربي نالت عن الفئة العمرية الأولى الجائزة الأولى يارا يوشع الخضر، والجائزة الثانية طارق هاشم السليمان، أما الجائز الثالثة فذهبت لتيم غياث عباس، وعن الفئة العمرية الثانية حصد الجائزة الأولى نور سامر مصطفى، والثانية أحمد إياد ناصر، والثالثة أحمد مالك جاليكو.

وتوزعت جوائز المراكز الأولى بالمسابقات الأدبية في مجال القصة للفئة العمرية الأولى: الزهراء عبد الساتر الحوراني عن قصة “صديقات المشفى” الجائزة الأولى، وعلي يسار شريبا عن قصة “صديق ليس ككل الأصدقاء” الجائزة الثانية، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب سام حسام حسن عن قصة “هديتي الكبيرة”.

أما في الفئة العمرية الثانية من المسابقة ذاتها فجاءت أولا رند محمد نوار حكيم عن قصة “أزهار البيلسان، والجائزة الثانية لرهف سليمان عيسى عن قصة “سر شاطئ”، والجائزة الثالثة هبة ماهر عبود عن قصة “الزهرات الخمس”.

أما في مجال الشعر للفئة العمرية الأولى فجاءت أولا زينة نوس الطوقان عن قصيدة “النهر”، وثانياً يزن عبد اللطيف رسلان عن قصيدة “الزائر الجميل”، والجائزة الثالثة لرهف شادي كريبوج عن قصيدة “النهر الخالد”.

وفي الفئة العمرية الثانية حلت أولاً نور معين حمودة عن قصيدة “صورتك روحي”، وثانياً حمزة شادي كريبوج عن قصيدة “نهر الحياة”، وثالثاً أميرة عثمانو عن قصيدة “نهر العطاء”.

وفي مجال المقالة نال الجائزة الأولى نجم الدين وائل فنده لمقالة “أعطونا حقنا”، والجائزة الثانية لريما علي مرشد عن مقالة “بلاغة الصمت”، والجائزة الثالثة لرهف غفار رزق عن مقالة “أعطني يراعي”.

وفي مجال السيناريو نال الجائزة الأولى هند صقر مصطفى عن سيناريو “عالمنا الصغير”، والجائزة الثانية لمي هاشم شعبان عن سيناريو “الأصدقاء والروبوت”.

وعن مسابقة الطفولة المبكرة حلت أولاً منى فضل الله عبيد عن المجموعة القصصية “وطن نادر”، وثانياً يسر غسان اللحام عن المجموعة القصصية “فراشتي الحزينة”، والجائزة الثالثة هبة راضي حسون عن المجموعة القصصية “حساء السعادة”.

وكان في لجان التحكيم للمسابقات الأدبية كل من الأدباء نهلة السوسو، والدكتور جمال أبو سمرة وقحطان بيرقدار، أما اللجنة الفنية فضمت كلاً من الفنانين لجينة الأصيل، وأكسم طلاع ومحمود سالم، وبإشراف عام من معاونة وزيرة الثقافة المهندسة سناء شوا، وبإشراف ومتابعة مديرة ثقافة الطفل ملك ياسين.

أماني فروج

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