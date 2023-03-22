شويغو: نفكر بالرد على إمدادات لندن بقذائف اليورانيوم المنضب لكييف

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده تفكر بجدية في الرد على الإمدادات البريطانية الموعودة بقذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شويغو قوله: “دعونا نرى ما سوف ينقلونه” مؤكداً أنه لدى روسيا شيء للرد على هذه الإجراءات ولديها التفكير بجدية بكيفية الرد على هذا الأمر.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي وانتشار لأمراض السرطان لدى الناس وقد حدث هذا بالفعل أثناء قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليوغوسلافيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم من رد فعل روسيا على إمداد كييف بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وكانت نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قالت: إن لندن تخطط لنقل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف.

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