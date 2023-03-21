حفل موسيقي لخريجي معهد صباح فخري بمناسبة عيد الأم

حلب-سانا

شهد مسرح المركز الثقافي العربي في العزيزية بحلب حفلاً موسيقياً لخريجي معهد صباح فخري احتفاء بعيد الأم، والذي أقيم بالتعاون بين مديرية التأهيل الفني بوزارة الثقافة ومديرية الثقافة بحلب.

وأكد مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الأمسية هي نتاج أعوام طويلة من عمل طلاب معهد صباح فخري، وهي خاصة بالأطفال الأيتام، وتقام بالتنسيق مع دار الأيتام الإسلامية ودار الفتاة اليتيمة لنقدم لهم نشاطاً ثقافياً هادفاً، كون الموسيقا تشكل غذاء للروح.

وبين المايسترو عبد الحليم حريري رئيس فرع نقابة الفنانين بحلب أن هذا العمل هو نتاج يعطي الأمل والإحساس بأن حلب ولادة، ومعزوفات اليوم جميلة لشباب بعمر الورود كبروا على أصوات القذائف، وأبوا إلا أن يسمعوا صوت الموسيقا.

من جانبها مشرفة دار الأيتام وئام منون عبرت عن أهمية الموسيقا في حياة الأطفال، مشيرة إلى أن تنوع مواهبهم بين الرسم والمطالعة والموسيقا وتواجدهم في هذا الحفل يصبح لديهم هدف لمتابعة ما يطمحون إليه.

بدوره أكد المايسترو حمدي الشاطر قائد الفرقة أن الخريجين من عازفي كمان وعود وقانون، قدموا مجموعة من السماعيات واللونغيات وبعض الأغاني لمحمد عبد الوهاب وفيروز، وتم ختام الحفل بأغنية لعيد الأم.

وقال عامر سواس عازف كمان وخريج من معهد صباح فخري: إنه وجد في مشاركته اليوم في هذا الحفل أمام الأطفال الأيتام رسالة محبة لنشر ثقافة حضارية سامية من خلال الموسيقا.

آلاء الشهابي

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