الرئيسان الروسي والصيني يتفقان على وثيقتين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

موسكو-سانا

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اليوم الاتفاق على وثيقتين لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الشاملة بين البلدين حتى عام 2030، مشيرين إلى أن الوثيقتين ستفتحان صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وقال بوتين خلال القمة مع نظيره الصيني في الكرملين بحضور كبار مسؤولي البلدين: المحادثات تناولت آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتعزيز التنسيق على الساحة العالمية، موضحاً أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التوسع، والأعمال الروسية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للصين في موارد الطاقة بموجب العقود المبرمة وما بعدها، حيث تعد روسيا مورداً استراتيجياً للنفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم والكهرباء إلى الصين كما يتم بناء منشآت الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني.

وأشار بوتين إلى أن الحجم الإجمالي لإمدادات الغاز بحلول عام 2030 سيكون على الأقل 98 مليار متر مكعب إضافة إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مشدداً على ضرورة زيادة تشجيع ممارسة التبادلات التجارية بين روسيا والصين بالعملات الوطنية فضلاً عن توسيع الوجود المتبادل للهياكل المالية والمصرفية في أسواق البلدين، مبيناً أن ثلثي حجم التجارة بين روسيا والصين اليوم يتم بالروبل واليوان الصيني، وأن موسكو مع استخدام اليوان في العمليات التجارية بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد بوتين أن بلاده تعول على نمو الصادرات الغذائية الروسية إلى السوق الصينية وقال: تعمل الوزارات والإدارات ذات الصلة على ضمان معايير الجودة للمنتجات الموردة وتحسين ظروف الوصول المتبادل إلى المنتجات الغذائية، وكل هذا يسمح بالاعتماد على مزيد من النمو في الصادرات الغذائية الروسية إلى السوق الصيني الواسع بما يسهم في زيادة مستوى الأمن الغذائي في البلدين.

وأعلن الرئيس الروسي استعداد بلاده لدعم الأعمال التجارية الصينية في استبدال مرافق الإنتاج للشركات الغربية التي غادرت الأراضي الروسية، موضحاً أنه تم تقريباً الاتفاق على جميع معايير مشروع خط أنابيب الغاز الجديد قوة سيبيريا 2 عبر منغوليا الذي سيؤمن إمدادات موثوقة ومستقرة من روسيا تقدر بـ 50 مليار متر مكعب من الغاز.

من جانبه أكد الرئيس الصيني أن العلاقات بين البلدين تظهر زخماً تنموياً إيجابياً، معرباً عن الاستعداد لوضع خطة مشتركة مع الرئيس بوتين لتنمية العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتعزيز التنسيق بين البلدين.

وقال الرئيس شي: بفضل جهودنا المشتركة تظهر العلاقات الروسية الصينية ديناميكيات تنموية إيجابية ومستدامة، وتتعمق الثقة السياسية المتبادلة بين بلدينا، وتتضاعف المصالح المشتركة، ويتطور التعاون باطراد في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والأبعاد الثقافية والإقليمية.

وتابع الرئيس الصيني: روسيا تنفذ بسرعة أهداف التنمية الوطنية حتى عام 2030 وأقترح تعزيز التنسيق والتفاعل للحصول على فوائد إضافية من التعاون العملي، وأنا مستعد مع الرئيس بوتين لوضع خطة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون العملي لصالح ازدهار الصين وروسيا وإحيائهما.

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