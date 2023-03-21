الرئيس الأسد يستقبل كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية في إيران

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير علي أحمد: الحرص الحقيقي على مصلحة الشعب السوري يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية – فيديو
2023-03-21
تولستوي: زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو أظهرت مدى عمق العلاقات التشاركية التي تربط بين البلدين
2023-03-21
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على سورية
2023-03-21
الرئيس الكوبي يؤكد دعم بلاده الدائم لسورية
2023-03-20
المقداد يبحث مع خرازي العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والتحديات المشتركة
2023-03-20
سورية تستهجن عقد ما يسمى (مؤتمر بروكسل لدعم متضرري الزلزال) دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة في أعماله
2023-03-20
وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية علاقات التعاون المشترك
2023-03-20
محليات
المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
2023-03-21
محافظة دمشق تكرم عدداً من أمهات الشهداء
2023-03-21
غداً … الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2023-03-21
القبض على شبكة تتعامل بغير الليرة السورية وتزور العملة الأجنبية بريف حماة
2023-03-21
الأم السورية.. بسمة حب وساحة عطاء لا تنضب في كل الظروف
2023-03-21
مباحثات بين محافظة اللاذقية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم متضرري الزلزال
2023-03-21
التربية تكرم 25 أماً معلمة منهن ذوات إعاقة
2023-03-21
رياضة
لاعب منتخب سورية بكرة الطاولة عبيده ظاظا يحرز المركز الأول في بطولة العراق الدولية
2023-03-20
آرسنال يفوز على بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2023-03-20
مانشستر يونايتد يهزم فولهام ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2023-03-19
منتخب سورية الأول بكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي استعداداً للقاء نظيره التايلندي ودياً
2023-03-19
مباراة ودية بكرة السلة بين الاتحاد أهلي حلب والجلاء دعماً للمتضررين من الزلزال
2023-03-19
باير ليفركوزن يفوز على بايرن ميونخ في الدوري الألماني
2023-03-19
دورة كروية في السويد تضامناً مع المتضررين من الزلزال في سورية
2023-03-19
اقتصاد
مباحثات حول الفرص الاستثمارية ودعم القطاع الزراعي في حماة
2023-03-21
نوفاك: موسكو ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى حزيران
2023-03-21
زراعة 946 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في أراضي منطقة الغاب للموسم الحالي
2023-03-21
(غازبروم) الروسية تحقق رقماً قياسياً لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين
2023-03-21
بمناسبة شهر رمضان المبارك.. معرض للمنتجات الغذائية في صالة اتحاد عمال درعا
2023-03-21
انهيار جديد لبنك أمريكي
2023-03-21
أمازون تلغي آلاف الوظائف وسط موجة تسريح واسعة في قطاع التكنولوجيا الأميركي
2023-03-21
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الشريط الإخباري
المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الرئيس الأسد لـ خرازي: هذه المرحلة بحاجة إلى حوارات مكثفة وعمل استراتيجي بين دول المنطقة
السفير علي أحمد: الحرص الحقيقي على مصلحة الشعب السوري يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية – فيديو
تولستوي: زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو أظهرت مدى عمق العلاقات التشاركية التي تربط بين البلدين
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحصار المفروض على سورية
وصول قافلة مساعدات عراقية مقدمة من العتبة العباسية المقدسة إلى جبلة لمساعدة المتضررين من الزلزال
الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً
الرئيس الكوبي يؤكد دعم بلاده الدائم لسورية
المقداد يبحث مع خرازي العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والتحديات المشتركة
سورية تستهجن عقد ما يسمى (مؤتمر بروكسل لدعم متضرري الزلزال) دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة في أعماله
الرئيس الأسد يستقبل كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية في إيران
2023-03-21
الرئيس الأسد يستقبل كمال خرازي رئيس مجلس العلاقات الخارجية في إيران
2023-03-21
Afraa
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