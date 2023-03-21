باتروشيف: الدول الغربية تدرب النازيين الجدد وتساعدهم في التخطيط للعمليات الإرهابية

موسكو-سانا

أوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الدول الغربية تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وتعمد إلى تدريب النازيين الجدد ومساعدتهم بالتخطيط للعمليات الإرهابية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باتروشيف قوله: “تواصل الولايات المتحدة وأتباعها إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية أملاً بهزيمة روسيا، كما يدربون النازيين الجدد ويساعدونهم بالتخطيط للعمليات العسكرية غير آبهين بالخسائر البشرية الهائلة في صفوف الأوكرانيين”.

وحول البروباغاندا الإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا في محاولة منهم لتشويه سمعتها أشار باتروشيف إلى أن التوجه الإعلامي والأيديولوجي الغربي يهدف إلى تدمير القيم الروحية والأخلاقية والتقاليد الأسرية لدى الشعب الروسي، وإعادة صياغة الذاكرة التاريخية وتقسيم المجتمع على أسس ثقافية ودينية، وتشجيع الإرهاب والتطرف بدعم من (هياكل سياسية زائفة متطرفة).

وأوضح باتروشيف أن مراكز الدعاية الأجنبية تبني شبكة من الصحفيين الخاضعين للمراقبة، وما يسمى بالمدونين الذين تتركز جهودهم على تنظيم حملات إعلامية تشوه سمعة روسيا، مستغلين المعلومات الكاذبة التي يتم تداولها حول العملية العسكرية الخاصة.

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