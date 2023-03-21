القبض على شبكة تتعامل بغير الليرة السورية وتزور العملة الأجنبية بريف حماة

دمشق-سانا

ألقى عناصر الأمن الجنائي بالسلمية بريف حماة القبض على شبكة مؤلفة من أربعة أشخاص، بينهم امرأة تمتهن التعامل بغير الليرة السورية والعملة الأجنبية المزورة.

وفي التفاصيل بينت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن عناصر الأمن الجنائي في السلمية ألقوا القبض على شخصين لقيامهما بالتعامل بغير الليرة السورية، وبالتحقيق معهما اعترفا أيضاً بإقدامهما على شراء مبالغ مالية مزورة من فئة الدولار عن طريق شخص خارج القطر، وبيعها بالسوق السوداء على أنها نظامية.

كما اعترف المقبوض عليهما وفق البيان بقيامهما ببيع وشراء العملات الأجنبية وتصريفها، بالاشتراك مع شخصين آخرين من أفراد الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها، حيث تمت مصادرة مئتي دولار أمريكي مزورة من محل أحدهم وقنبلة، بينما تمت مصادرة مبلغ 1700 دولار أمريكي نظامي من محل عائد للمرأة التي تم القبض عليها من أفراد الشبكة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

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