نائب مندوب الصين في الأمم المتحدة: أسلوب الضغط الأمريكي يصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

نيويورك-سانا

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ أن ما تنتهجه الولايات المتحدة من أساليب ردع وضغط يؤجج ويصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن غينغ قوله خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية: إن الصين قلقة بشأن تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أن أسلوب الردع والضغط المستخدم من قبل واشنطن عزز من إحساس كوريا الديمقراطية بانعدام الأمن، ما أدى إلى تفاقم التوتر في هذه المنطقة.

وشدد غينغ على موقف الصين الداعم لمجلس الأمن في لعب دور بناء في تعزيز الحل السياسي شرط أن تكون النقاشات والإجراءات التي سيتخذها بهدف تخفيف التوترات واستعادة الحوار وتعزيز الوحدة والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الولايات المتحدة تواصل الاستفزازات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وقد بدأت جولة جديدة من تلك التدريبات الأسبوع الماضي وستستمر لمدة 11 يوماً.

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