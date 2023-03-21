الرئيس الصيني: موسكو وبكين أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه تم اختيار روسيا كأول دولة يزورها بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، لأن ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي باعتبار موسكو وبكين أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين.

ووجه شي حسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة بكين خلال العام الحالي.

من جانبه أشار ميشوستين إلى أنه سيتبادل مع الرئيس شي وجهات النظر بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق مواصلة التنمية على المدى البعيد، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين يتوسع بشكل ملحوظ وقد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

وكان الرئيس الصيني وصل إلى موسكو أمس في زيارة رسمية التقى فيها الرئيس بوتين، وجرى التأكيد على الاهتمام الكبير بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون لتحقيق الأهداف المتشابهة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency