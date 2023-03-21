كلية الإعلام في جامعة دمشق تمنح أول درجة دكتوراه بقسم الإعلام الإلكتروني

دمشق-سانا

شغفها ومتابعتها لكل جديد في مجال تطور الأساليب الإعلامية ووسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي دفعها لاستكمال تحصيلها العلمي في الدراسات العليا، لتحصل على أول درجة دكتوراه على مستوى سورية بقسم “الإعلام الإلكتروني” في كلية الإعلام بجامعة دمشق.

إنها الطالبة والمعيدة رولا سمير أحمد ابنة دمشق التي قدمت رسالة بحثية في كلية الإعلام لنيل درجة الدكتوراه باختصاص التحرير الإلكتروني حملت عنوان “الصحة الأسلوبية بتحرير المواد الإخبارية في المواقع الإلكترونية السورية وتأثيرها على فهم المضمون- دراسة تحليلية وشبه تجريبية”.

وتناولت الرسالة بحسب أحمد نقاطا مهمة تتعلق بأخطاء التحرير التي ترتكب في المواقع الإلكترونية السورية، وقدمت تفسيرا ومقترحات يمكن للمواقع الإلكترونية الاستفادة منها، لتفادي الأخطاء التحريرية.

وخلال حديثها لـ سانا الشبابية أوضحت أحمد أن الغاية من الدراسة التي قدمتها تطوير العمل التحريري، باعتباره عصب أي رسالة إعلامية، مشيرة إلى أن الدراسة تضمنت مجمل الأخطاء المرتكبة أثناء التحرير الإعلامي.

وقالت: “إن المقياس الذي تضمنته الدراسة يمكن أن يكون مرجعاً للكثير من الدراسات والأبحاث الأخرى، كما يمكن للمواقع الإلكترونية الاطلاع على الدراسة لمعرفة كيفية تطوير العمل الصحفي وعملية التحرير بشكل خاص”.

المشرف على الرسالة الدكتور في كلية الإعلام محمد العمر لفت إلى أن هذه الرسالة هي أول رسالة دكتوراه في قسم الإعلام الإلكتروني من جامعة دمشق، وجاءت متميزة لأن الإعلام الإلكتروني إعلام حديث، ولا تتوفر مراجع كبيرة له مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون، ولذا واجهت المعيدة بعض الصعوبات بتأمين المراجع.

وأكد الدكتور العمر أن الرسالة ستكون مرجعا مهما في كلية الإعلام للإعلام الإلكتروني والتحرير بشكل عام ولمكتبة الكلية كذلك.

بدوره الأستاذ المساعد في كلية الإعلام الدكتور أحمد شعراوي بين أن الرسالة تميزت بعنوانها الذي اختارته الباحثة، وناقشت خلاله الصحة الأسلوبية من مختلف جوانبها، وكيف يمكننا أن نطور العمل التحريري أو الدخول في عمق لغة الإعلام من خلال تحقيق الصحة الأسلوبية.

وجرت مناقشة الرسالة بحضور لجنة الحكم التي ضمت في عضويتها كلا من الدكتور عطالله الرمحين والدكتورة بارعة شقير والدكتورة ندى الساعي والدكتورة هناء برقاوي، الذين أكدوا خلال المناقشة أهمية الدراسة لأن موضوعها جديد، ونظراً لعدم وجود تخصص أو رؤية واضحة للتحرير الإلكتروني، ولكونها أعطت إضافات علمية واضحة في هذا المجال.

وكان مجلس التعليم العالي وافق في عام 2017على إحداث درجة الدكتوراه في كلية الإعلام التي تضم أربعة أقسام هي “الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان والصحافة والنشر والإعلام الإلكتروني”.

مهران معلا

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