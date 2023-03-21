الدفاعات الجوية في القرم تتصدى لطائرات مسيرة مفخخة

موسكو-سانا

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف أن نظام الدفاع الجوي في منطقة جانكويه تصدى لطائرات مسيرة مفخخة وأسقطها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أكسينوف قوله على التلغرام: “في منطقة جانكويه عملت أنظمة الدفاع الجوي على التصدي للمسيرات المفخخة وإسقاطها، ووفقاً للبيانات الأولية، ألحق الحطام أضراراً بمنزل ومخزن، وأصيب شخص واحد ويجري الآن تقييم الآثار”.

بدوره قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف: “إن جميع الطائرات المسيرة كانت موجهة ضد أهداف مدنية، تم إسقاط إحداها فوق مدرسة جانكويه الفنية وبعض المناطق السكنية”، مشيراً إلى أنه لا توجد أهداف عسكرية قريبة، فيما أدت الشظايا الناجمة عن انفجار الطائرات إلى إصابة شخص بجروح، وتم نقله إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبر كريوتشكوف أن كييف سعت بهذا الهجوم إلى الانتقام من سكان شبه الجزيرة لاختيارهم الانضمام إلى روسيا.

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