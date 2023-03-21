SCS-NET
الشريط الإخباري

الدفاعات الجوية في القرم تتصدى لطائرات مسيرة مفخخة

2023-03-21

موسكو-سانا

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف أن نظام الدفاع الجوي في منطقة جانكويه تصدى لطائرات مسيرة مفخخة وأسقطها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أكسينوف قوله على التلغرام: “في منطقة جانكويه عملت أنظمة الدفاع الجوي على التصدي للمسيرات المفخخة وإسقاطها، ووفقاً للبيانات الأولية، ألحق الحطام أضراراً بمنزل ومخزن، وأصيب شخص واحد ويجري الآن تقييم الآثار”.

بدوره قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف: “إن جميع الطائرات المسيرة كانت موجهة ضد أهداف مدنية، تم إسقاط إحداها فوق مدرسة جانكويه الفنية وبعض المناطق السكنية”، مشيراً إلى أنه لا توجد أهداف عسكرية قريبة، فيما أدت الشظايا الناجمة عن انفجار الطائرات إلى إصابة شخص بجروح، وتم نقله إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبر كريوتشكوف أن كييف سعت بهذا الهجوم إلى الانتقام من سكان شبه الجزيرة لاختيارهم الانضمام إلى روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إحباط هجوم إرهابي على مستودع للوقود في القرم

موسكو-سانا كشفت الدائرة الأمنية في جمهورية القرم أنه تم إحباط عملية إرهابية لإحراق مستودع للوقود

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved