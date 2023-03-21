21 آذار – عيد الأم في الوطن العربي

دمشق-سانا
1413 – هنري الخامس يتولى حكم انكلترا خلفا لوالده الملك هنري الرابع الذي توفي قبل يوم.
1801 – معركة أبو قير في الإسكندرية بين القوات البريطانية والفرنسية بالقرب من أنقاض نيكوبوليس في مصر.
1804 – اعتماد قانون نابليون في قانون مدني (نظام فرنسي).
1857 – زلزال في طوكيو يودي بحياة نحو 107000 شخص.
1918 – وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إريك لودندورف بمنطقة السوم في فرنسا.
1961 – فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.
1975 – إلغاء منصب الإمبراطور في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.
2012 – انقلاب عسكري في مالي يسقط الرئيس حامادو توماني توري مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.
من مواليد هذا اليوم:
1806 – بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.
1923 – نزار قباني، شاعر سوري.
1932 – ولتر غيلبرت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.
من وفيات هذا اليوم:
2013 – العلامة محمد سعيد رمضان البوطي.
2014 – إغناطيوس زكا الأول عيواص، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
أعياد ومناسبات:
عيد الأم في الوطن العربي.
عيد النوروز.
اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.
اليوم العالمي للشجرة.
اليوم العالمي لمتلازمة داون.
عيد الاستقلال في ناميبيا.
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