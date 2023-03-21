21 آذار – عيد الأم في الوطن العربي

دمشق-سانا

1413 – هنري الخامس يتولى حكم انكلترا خلفا لوالده الملك هنري الرابع الذي توفي قبل يوم.

1801 – معركة أبو قير في الإسكندرية بين القوات البريطانية والفرنسية بالقرب من أنقاض نيكوبوليس في مصر.

1804 – اعتماد قانون نابليون في قانون مدني (نظام فرنسي).

1857 – زلزال في طوكيو يودي بحياة نحو 107000 شخص.

1918 – وقف الهجوم الألماني بقيادة الجنرال إريك لودندورف بمنطقة السوم في فرنسا.

1961 – فرنسا والولايات المتحدة توقعان على اتفاق لبناء قمر صناعي مشترك.

1975 – إلغاء منصب الإمبراطور في إثيوبيا، والإعلان عن قيام الجمهورية.

2012 – انقلاب عسكري في مالي يسقط الرئيس حامادو توماني توري مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة أمادو سانوغو.

من مواليد هذا اليوم:

1806 – بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.

1923 – نزار قباني، شاعر سوري.

1932 – ولتر غيلبرت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1980.

من وفيات هذا اليوم:

2013 – العلامة محمد سعيد رمضان البوطي.

2014 – إغناطيوس زكا الأول عيواص، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

أعياد ومناسبات:

عيد الأم في الوطن العربي.

عيد النوروز.

اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

اليوم العالمي للشجرة.

اليوم العالمي لمتلازمة داون.

عيد الاستقلال في ناميبيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency