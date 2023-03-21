مولدوفا تستأنف شراء الغاز من غازبروم الروسية

موسكو-سانا

أعلن مدير شركة مولدوفا غاز المولدوفية فاديم تشيبان عن استئناف شراء الغاز من شركة غازبروم الروسية في آذار الجاري.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن تشيبان قوله اليوم إن “مولدوفا غاز” ستشتري من غازبروم حوالي 0.7 أو 0.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً حتى نهاية آذار.

وأشار إلى أن غازبروم تورد 5.7 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم إلى مولدوفا، ويستخدم هذا الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية.

يذكر أن مولدوفا أعلنت حالة الطوارئ على خلفية أزمة الطاقة التي تمثلت في نقص الغاز وارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency