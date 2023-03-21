السفارة الروسية في لندن: داعمو نظام كييف لن يفلتوا من مسؤولية جرائم الحرب

لندن-سانا

أعلنت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف لن تفلت من مسؤولية جرائم الحرب بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة قولها في بيان اليوم:”إذا كانت لندن مهتمة حقا بوقف إراقة الدماء في أوكرانيا يتوجب عليها أن تبدأ بالوقف الفوري للدعم العسكري غير القانوني من الأسلحة التي تقدم للقوات المسلحة الأوكرانية ويتم استخدامها في الهجمات الهمجية على المدن الروسية”.

وعلقت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على خلفية انعقاد مؤتمر دولي في لندن لتقديم مساعدات إضافية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب بالقول: إن سياسة إلغاء الآراء البديلة لن تعفي رعاة نظام كييف من المسؤولية عن التواطؤ في جرائم الحرب وهذا سيحين موعده حتما بعد تنفيذ جميع أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.

ولفتت السفارة إلى أن المؤتمر يعقد في الذكرى الـ 20 للغزو غير القانوني الذي قامت به قوات أمريكيا للعراق، وتم تنفيذه بتواطؤ من بريطانيا في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي تحت ذريعة ملفقة لوجود أسلحة كيميائية في بغداد، معتبرا أن أيا من

القادة الغربيين المتورطين في اتخاذ قرار شن الهجوم غير القانوني على العراق لم يتحملوا أي مسؤولية عنه ولم يقدموا للمحاكمة.

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