الحزب الحاكم في كازاخستان يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

الماتي-كازاخستان -سانا

أعلنت مفوضية الانتخابات في كازاخستان اليوم تصدّر الحزب الحاكم نتائج الاقتراع البرلماني المبكر.

ونقلت فرانس برس عن مفوضية الانتخابات قولها: إن حزب “أمانات” الحاكم تصدّر النتائج بنسبة 90ر53 بالمئة متقدماً بفارق كبير عن حزب أويل 90ر10 بالمئة الذي حل ثانياً.

وتم وضع نظام جديد لهذا الاقتراع فقد انتخب 69 نائباً من أصل 98 في مجلس النواب عن طريق التمثيل النسبي، وانتخب 29 نائباً في اقتراع فردي تنافس فيه مرشحون مستقلون.

وكانت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة في كازاخستان بدأت أمس بمشاركة 281 مرشحاً مدرجين في قوائم الأحزاب السياسية.

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