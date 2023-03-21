الرئيس الكوبي يؤكد دعم بلاده الدائم لسورية

هافانا-سانا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل دعم بلاده غير المشروط والدائم لسورية في الظروف كافة.

وقال الرئيس كانيل خلال مقابلة مع قناة الميادين: “بعد سنوات عديدة من الحرب الضارية ضد سورية، بقيت موجودة كدولة وبقي شعبها موحداً” منوهاً بشجاعتها وثباتها في مواجهة الهجمة العدوانية التي كانت ترمي إلى تدميرها.

وأدان الرئيس كانيل بشدة العقوبات المفروضة على الشعب السوري والاعتداءات الغربية عليه، مؤكداً رفض بلاده للعدوان الإسرائيلي على سورية بعد أيام قليلة من تعرضها للزلزال.

وحول إمكانية زيارته سورية قال الرئيس كانيل: “أعتقد أننا سنكون قادرين على زيارة سورية هذا العام.. إنها أمنيتنا للتعبير مباشرة عن إعجابنا بصمودها”.

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