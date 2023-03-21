اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.. طرح إعفاءات ضريبية للصناعيين وتخفيض الرسوم الجمركية

دمشق-سانا

اقترحت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة منح المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة إعفاء 50 بالمئة من البضائع المصنعة داخلها من الضريبة إضافة إلى تخفيض 50 بالمئة من الرسوم الجمركية حين طرحها في الأسواق المحلية.

وأشار رئيس اللجنة فهد درويش في تصريح له إلى أنه تمت مناقشة الاقتراحات لتعديل قانون المناطق الحرة ضمن اجتماع ضمّ وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك لتطوير نظام جديد يتفوّق على المناطق الحرة المجاورة وفق تعبيره، لافتاً إلى أن الاقتراحات نالت الموافقة، وسيتم طرحها على اللجنة الاقتصادية.

وقال درويش: إنّ هدف المقترحات المطروحة هو تطوير المنطقة الحرة، مؤكداً أن النشاط الصناعي يجب أن يولى أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة.

وتحدث رئيس اللجنة العليا للمستثمرين عن خروج 4 مناطق حرة في سورية من أصل 9 بسبب الحرب الإرهابية على سورية، وتخريب التنظيمات الإرهابية لها.

ولفت درويش إلى ضرورة الاعتماد على المناطق الصناعية ولا سيما بعد توقف صناعة الألبسة في المنطقة الحرة، والتي كانت تطرحها في الأسواق المحلية وتصدرها لدول الجوار، مطالباً بتعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت لما تملكه سورية من موقع استراتيجي مهم، داعياً إلى تخفيض رسوم العبور في المرافئ والمناطق الحرة وتخفيضها إلى 2 بالمئة.

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