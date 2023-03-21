التحضير لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام

دمشق-سانا

استعرض الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مع الدكتورة أمل ملحم الراعية لمبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام التحضيرات لانطلاق النسخة الثانية من المبادرة اعتباراً من الـ 25 من نيسان حتى الأول من شهر أيار القادم.

ونوه الوزير إبراهيم بالمبادرة معتبراً أنها تشكل فرصة تتيح لطلاب كلية الإعلام مواكبة المستجدات في مجال الإعلام والاطلاع على ما هو جديد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

من جانبه أعرب رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان عن شكره للإعلامية ملحم وجهودها لرعايتها المبادرة، مؤكداً أنها تصب في مصلحة الجامعة.

بدورها أكدت الدكتورة ملحم أن الهدف من المبادرة تقديم الدعم للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، لافتة إلى أن المبادرة ستشمل عدداً أكبر من المتدربين مقارنة بالنسخة الأولى حيث سيشارك فيها هذا العام 14 طالباً 8 منهم من التعليم النظامي و6 من التعليم المفتوح.

والتقت الدكتورة ملحم في كلية الإعلام بجامعة دمشق بالطلاب المتفوقين والمتميزين الذين سيشاركون في النسخة الثانية من المبادرة بحضور عميد الكلية الدكتورة بارعة الشقير ونائب العميد الدكتور محمد العمر.

وتهدف مبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام التي أطلقتها الإعلامية ملحم الصيف الماضي عبر شركتها أي ام ميديا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تشجيع الإبداع لدى الإعلاميين الشباب وزيادة خبرتهم واطلاعهم على المدارس الإعلامية الأخرى وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا الميدان.

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