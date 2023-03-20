الحرارة حول معدلاتها غداً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها بشكل عام، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تضعف الفعالية الجوية غداً تدريجياً، ويكون الجو غائماً جزيئاً كما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة، مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 65 كيلو متراً/ساعة، وخاصة في المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 17 / 7 المنطقة الجنوبية 18 /9 المرتفعات الجبلية 9 / 3 المنطقة الوسطى 16 / 9 المنطقة الساحلية 20 / 14 المنطقة الشمالية 18 / 7 منطقة الجزيرة 20 /9 المنطقة الشرقية 21/ 8 منطقة البادية 18 / 8

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