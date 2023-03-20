ملاوي تحذر من تفاقم أزمة الكوليرا بعد الإعصار فريدي

بلانتير ملاوي-سانا

حذرت وزارة الصحة في ملاوي اليوم من تفاقم عدد الإصابات بالكوليرا في البلاد، بعد الإعصار فريدي الذي تسبب بدمار كبير، وألحق أضراراً بأنظمة الصرف الصحي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الخدمات الصحية ستورن كابولوزي قوله اليوم: “بسبب الفيضانات بات معظم الناس عاجزين عن الحصول على مياه شرب آمنة”، مؤكداً أن البلاد تواجه خطراً مباشراً من ارتفاع عدد حالات الكوليرا.

وتسبب الإعصار فريدي الذي ضرب الأسبوع الماضي ملاوي وموزمبيق بانهيارات تربة، وفيضانات، ما أدى إلى مقتل 476 شخصاً، وتشريد نحو نصف مليون شخص.

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