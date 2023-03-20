الإفراج عن اثنين من موظفي الصليب الأحمر في مالي

باماكو-سانا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنه تم إطلاق سراح اثنين من موظفيها كانا قد اختطفا في مالي الأسبوع الماضي.

وفي بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر أوردته وكالة اسوشيتد برس قالت اللجنة: إن “الموظفين اللذين اختطفا في الرابع من الشهر الجاري بين مدينتي (غاو و كيدال) شمال مالي سينضمان إلى عائلتيهما في أقرب وقت ممكن”.

ولفتت اللجنة إلى أن “عملية إطلاق سراح موظفيها تمت دون شروط”، وأكد انتوني غراند مسؤول الصليب الأحمر في مالي أنهما “بخير الآن” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في شباط الماضي إطلاق سراح أحد الأطباء العاملين معها كان قد اختطف في كانون الثاني الماضي.

وكان 25 شخصاً على الأقل خطفوا في منطقة الساحل منذ عام 2015.

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