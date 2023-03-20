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مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

2023-03-20

واشنطن-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار داخل منزل في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة روكديل قوله في بيان: إن “المكتب تلقى بلاغا عن وقوع إطلاق نار في حي هاني كريك كونتري كلوب شرق أتلانتا، ما استدعى توجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثث ثلاثة قتلى أصيبوا بعيارات نارية”.

وأضاف البيان:”إنه تم اعتقال شخص مشتبه فيه، لافتاً إلى أن التحقيق معه لا يزال جارياً”.

وتنتشر حوادث إطلاق النار بكثرة في الولايات المتحدة، حيث يجيز الدستور الأمريكي للمواطنين حق حيازة السلاح، وقد أوضحت دراسة استقصائية للأسلحة الخفيفة الأمريكية، نشرت في حزيران 2018، أن الأمريكيين يملكون نحو 45 بالمئة من الأسلحة النارية المدنية المنتشرة في العالم.

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