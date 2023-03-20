هيئة الكتاب تطلق مبادرة ثقافية بإهداء كتب لمجموعة من المؤسسات الثقافية والتربوية

دمشق-سانا

ضمن خطة وزارة الثقافة في بناء الفكر ونشر المعرفة ودعم التميز أطلقت الهيئة العامة السورية للكتاب مبادرة ثقافية بإهداء كل مديرية ثقافة في المحافظات نحو 300 كتاب، وكل مدرسة من مدارس أبناء الشهداء 200 كتاب.

وستعمل أيضا على إهداء 200 كتاب لكل مركز ثقافي محدث في مراكز السجون في المحافظات، و200 كتاب إلى كل مدرسة من مدارس المتميزين.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور نايف الياسين في تصريح لمراسلة سانا: إن هدف المبادرة تعزيز قدرات مديريات الثقافة في المحافظات، ومدارس الشهداء، ومدارس المتميزين، والمراكز الثقافية المحدثة في السجون، وذلك بتوفير الكتب الجيدة التي تنشرها، تأكيداً منها على أهمية الكتاب في الحياة الثقافية، وتشجيعاً للقراءة، لما لها من أثر إيجابي على بناء شخصية الفرد وتوسيع مداركه.

وأشار الدكتور الياسين إلى أن هيئة الكتاب ستقوم بانتقاء الكتب التي تناسب الشريحة المستهدفة من المبادرة.

كنانة اسماعيل

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