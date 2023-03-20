تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف لمراسل سانا أن الضبوط شملت عدة مخابز تموينية في حي الإنشاءات وقرية حاصور بمخالفات إنتاج خبز سيىء الصنع ووزن ناقص، ومعتمدي خبز تمويني في قريتي حاصور والقبو بمخالفة الاتجار والتصرف بمادة الخبز التمويني، ومنشأة لصناعة البسكويت في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة إنتاج وطرح مادة البسكويت في الأسواق تحمل ازدواجية في مدة الصلاحية.

وأشار اليوسف إلى أن الضبوط شملت أيضاً محلي قصابة في حيي الميدان والحميدية بمخالفة التعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة والتعامل بأنثى غنم العواس، ومحلا لبيع الفروج بمخالفة حيازة وعرض أجزاء فروج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى ضبط محال في قرى المزينة والحجر الأبيض والجابرية بمخالفة حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية.

وأوضح اليوسف أن الضبوط شملت كذلك فعاليات متنوعة بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير للمواد والسلع الأساسية، إضافة إلى سحب عينات للتحليل، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وخاصة الغذائية منها.

صبا خيربك

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