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مصرع شخص ومحاصرة 5 آخرين إثر انهيار منجم فحم جنوب غرب الصين

2023-03-20

بكين-سانا

لقي شخص مصرعه فيما لا يزال خمسة آخرون محاصرين، إثر حادث انهيار منجم للفحم بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الحكومة المحلية في المقاطعة قولها في بيان أمس: إن “الحادث وقع في منجم قيد الإنشاء، ما أسفر عن مصرع شخص ومحاصرة خمسة آخرين”، مبينة أن “فرق الإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الحادث للعمل على إنقاذ الأشخاص المحاصرين في المنجم”.

وكانت سلطات مقاطعة منغوليا الداخلية شمال الصين أعلنت في الـ 24 من شباط الماضي مصرع وإصابة 12 شخصاً وفقدان 47 آخرين، جراء حادث انهيار منجم للفحم في المنطقة.

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