بوتين: العلاقات الروسية-الصينية حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية-الصينية هي حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي ونموذج لتعاون القوى الرئيسية حول العالم.

وقال بوتين في مقال لصحيفة الشعب الصينية بعنوان روسيا والصين شراكة تتطلع إلى المستقبل: إن التجارة بين البلدين بالعملات الوطنية آخذة في الازدياد والعلاقات بينهما في أعلى مستوياتها وستصبح أقوى، مشدداً على أن الشراكة ستنمو وستعززها زيارة الرئيس شي جين بينغ المرتقبة إلى موسكو.

وأضاف بوتين: “لدينا توقعات كبيرة للمحادثات المرتقبة مع الرئيس الصيني ولا شك أنها ستعطي دفعة جديدة قوية للعلاقات بما يسمح للتبادل التجاري أن يتخطى 200 مليار دولار”، معرباً عن ترحيبه باستعداد بكين للعب دور بناء في العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية.

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