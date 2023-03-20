منتخب سورية الأول بكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي استعداداً للقاء نظيره التايلندي ودياً

ابوظبي-سانا

أجرى منتخب سورية للرجال بكرة القدم مرانه الأول مساء اليوم على ملعب نادي شباب الأهلي التدريبي بدبي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، استعداداً للقاء منتخب تايلاند على ملعب شباب الأهلي الرئيسي يوم السبت القادم عند الساعة التاسعة بتوقيت دمشق العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الحصة التدريبية الأولى كل من اللاعبين ابراهيم عالمة و أحمد مدنية وعبدالله الشامي وفارس ارناؤوط وعمرو ميداني وعمرو جنيات وسعد أحمد وثائر كروما ومحمد مرمور ومحمد الحلاق ومحمود المواس وفهد اليوسف وخالد كردغلي ومحمد عنز وعمر خريبين وعمر السومة، على أن يصل باقي اللاعبين تباعاً وتكتمل صفوف المنتخب صباح يوم الثلاثاء.

ويتألف كادر المنتخب الفني والإداري من: رفعت شمالي مشرفاً على المنتتخب والأرجنتيني هيكتور كوبر مديراً فنياً والمصري محمود فايز مدرباً ومحمد غسان معتوق مدرباً مساعداً والمصري عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى والأرجنتيني خوسيه فانتاغوزي مدرباً مساعداً ومحلل أداء واليوناني أنطونيو ساريوجلو مدرب لياقة وموفق فتح الله مديراً إدارياً للمنتخبات الوطنية ومحمد فادي الرباط إدارياً ومنسقاً للعلاقات وأحمد كنجو طبيباً ويزن اسبر معالجاً فيزيائياً ووسام غيبور مدلكاً ومحمد الخاطر منسقاً إعلامياً ويعرب زكريا و فراس الحوراني مصورين ومنهل برازي وفراس الزين مسؤولي تجهيزات.

محمد الخاطر

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