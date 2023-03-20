(محبة دمشق).. معرض فني يجسد جماليات الفيحاء بالتشكيل والخط العربي

دمشق-سانا

أتاح معرض (محبة دمشق) الفرصة لعشرين فناناً وفنانة مساء اليوم ليعبروا عن رؤاهم حول جماليات أقدم عاصمة مأهولة في العالم من خلال لوحاتهم في الفن التشكيلي والخط العربي والحروفيات، وذلك في المركز الثقافي في حي أبو رمانة.

المعرض الذي أقامته جمعية بيت الخط العربي والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق، ضم 40 لوحة تنوعت في أساليبها وتقنياتها ومواضيعها للتعبير عن محبة دمشق وعراقتها وجماليات تفاصيلها.

وعن المعرض قالت الفنانة التشكيلية والخطاطة ريم قبطان رئيسة مجلس إدارة الجمعية في تصريح لمراسل سانا: إن هذا المعرض يأتي ضمن فعالية تمتد لثلاثة أيام بمناسبة عيدي المرأة والأم، والتي بدأت بورشة عمل مجانية بفنون الخط العربي لليافعين والشباب.

وبينت أن دمشق ترمز لكل المدن السورية، وهذا ما ميز المعرض من خلال تنوع رؤى المشاركين سواء باللوحات التشكيلية أو باللوحات الخطية.

الفنانة والمهندسة سهام محيسن شاركت بلوحتين عبرت من خلالهما عن مدينة دمشق القديمة من منظور مرتفع، وقالت: رسمت أسطح البيوت بألوان مشرقة عاكسة رؤيتي للمدينة مع لوحة بورتريه، جسدت من خلالها وجه أنثى يختزل وجوه أهل الشام.

بدورها الفنانة والمهندسة ونسة عابد عرضت لوحتين عن الطبيعة ولوحة بورتريه لأنثى وأوضحت أن أهمية المعرض تأتي كونه جاء بعد كارثة الزلزال ليجسد بداية جديدة للفنانين المشاركين للتعبير عن أملهم بالغد الأفضل.

الفنانة الشابة مايا الأحمد شاركت بلوحة طبيعة صامتة تضمنت أواني وأدوات تراثية دمشقية ولفتت إلى أن هذه الأواني القديمة ترمز لأصالة دمشق وعراقتها.

أما الفنانة الشابة غنى سقا أميني فرسمت دمشق القديمة بلوحتين بتقنية الإكريليك بأسلوب حاولت أن تضع بصمتها الخاصة بهما بدمج الواقع بالخيال.

محمد سمير طحان

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