(وحدة الساحات).. معرض يجسد معنى فن المقاومة

دمشق-سانا

اجتمعت أعمال مجموعة من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين والسوريين مع أعمال فنان الكاريكاتير اليمني كمال شرف مساء اليوم في صالة الشعب ضمن معرض فني بعنوان (وحدة الساحات).

المعرض الذي أقامه اتحاد الفنانين الفلسطينيين بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين ضم 20 لوحة كاريكاتير للفنان شرف جسد من خلالها عنصرية وهمجية الولايات المتحدة والعدو الصهيوني ضد الشعوب العربية.

وجاءت اللوحات التشكيلية الـ 20 الأخرى للفنانين المشاركين بأساليب وتقنيات ومواضيع متنوعة غلب عليها تفاصيل ومفردات من التراث والحضارة الكنعانية القديمة مع الآثار والآوابد الفلسطينية الخالدة.

وعن المعرض قال السفير اليمني في سورية عبد الله صبري في تصريح لمراسل سانا: إن عنوان المعرض وحدة الساحات يجسد وحدة محور المقاومة ضد المشروع الصهيوأميركي في المنطقة، وجاءت أعمال المعرض معبرة عن وحدة المصير لمجتمعاتنا في محور المقاومة.

بدوره الفنان التشكيلي معتز العمري أمين سير اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين أوضح أن الإعداد للمعرض كان قبل ثلاثة أشهر بإشراف رئيس الاتحاد الفنان التشكيلي الراحل عبد المعطي أبو زيد للتعبير عن وحدة الجرح العربي في اليمن وفلسطين وسورية عن طريق الفن مبيناً أن الفنان اليمني لم يستطع الحضور للمعرض بسبب ظروف خاصة منعته من السفر.

من جهته الفنان التشكيلي غسان غانم أمين سر اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين لفت إلى أن المعرض يبين أن الأمة العربية واحدة تعيش الحالة ذاتها مؤكداً أن محور المقاومة يد واحدة في المقاومة والفن.

محمد سمير طحان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency