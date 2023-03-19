نفوق ملايين الأسماك جراء موجة حر اجتاحت أستراليا

كانبيرا-سانا

جرفت المياه ملايين الأسماك في جنوب شرق أستراليا، والتي نفقت جراء استنفاد مستويات الأوكسجين إثر الفيضانات والطقس الحار الذي شهدته البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات قولها: إن الأسماك كانت تطفو على نهر دارلينغ باكا في بلدة مينيندي بولاية نيو ساوث ويلز، وإن سكان المنطقة يشتكون من رائحة كريهة منبعثة من الأسماك الميتة.

بدورها رجحت وزارة الصناعات الأولية أن يكون سبب نفوق الأسماك انخفاض مستويات الأوكسجين مع انحسار الفيضانات.

وبدأت السلطات عمليات تنظيف واسعة وتوفير إمدادات مياه نظيفة للسكان، وفقاً لبيتر ثورتيل مراقب عمليات الطوارئ بالولاية.

وشهدت مينيندي حالات نفوق هائلة للأسماك على النهر خلال ظروف جفاف قاسية في أواخر عام 2018، وأوائل عام 2019 أيضاً.

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