تكريم أمهات يرعين أطفالاً مصابين بالشلل الدماغي في السويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية الصحية التنموية في محافظة السويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة مساعدات مادية وهدايا عينية لأمهات يرعين أطفالا مصابين بالشلل الدماغي تكريما لهن بمناسبة عيد الأم.

وذكرت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ريماز عبد الحي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التوزيع جاء كتكريم للأمهات بمناسبة عيد الأم وتقديرا لدورهن وشمل أكثر من 100 أم بمدينة السويداء من خلال زياراتهن في منازلهن بعد الحصول على أماكن إقامتهن من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكدت عبد الحي أن هذه المبادرة التي تم دعمها من الفعاليات الخيرية بالمجتمع تهدف لإيصال رسالة إنسانية وتوجيه الدعم نحو هذه الفئة كجانب من نشاط عمل المؤسسة.

وسبق لمؤسسة مرساة التي أشهرت عام 2021 تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية والتنموية والتعليمية في محافظة السويداء خلال الفترة الماضية كما قدمت العديد من المساعدات للمتضررين من الزلزال.